Lega: Fontana, Salvini non ha sbagliato, era in situazione inevitabile

- Secondo il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, "Salvini non ha sbagliato" a far cadere il governo. "Era in un situazione inevitabile, ormai era chiaro che una parte del governo, i Cinque stelle, avevano deciso di staccare la collaborazione su molti argomenti, quindi era abbastanza inutile", ha spiegato il governatore. (Rem)