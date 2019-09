Governo: Bonaccini, alleanza Pd-M5s può omogeneizzare territori

- Se l'alleanza di governo tra Pd e M5s "può permettere un dialogo differente nei territori io credo che potrebbe essere opportunità per cercare un po' più di omogeneizzare perché è evidente che Lega e Cinque stelle hanno governato un paese senza fare alleanza né nei Comuni, né nelle Regioni e qualche problema di discrasia obiettivamente si è visto". Lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a margine dei lavori del Forum The European House-Ambrosetti in corso a Cernobbio. (Rem)