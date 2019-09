Autonomia: Bonaccini, con governo gialloverde non ne abbiamo visto neanche ombra, proposta E-R è punto equilibrio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Per il governatore dell'Emilia Romagna la priorità "è avere un interlocutore all'interno del governo che permetta alle Regioni di avere un tavolo di trattative che faccia fare passi in avanti". "L'Emilia Romagna - ha sottolineato - ha fatto una proposta diversa in alcuni punti ad esempio noi non chiediamo la regionalizzazione della scuola, a me di avere insegnanti dipendenti della Regione non me ne può fregar di meno, a noi interessa decidere i fabbisogni del personale della scuola per evitare che continui, perché è un po' una vergogna nazionale, che i nostri figli inizino l'anno scolastico e spesso per mesi non abbiano davanti l'insegnante che li dovrebbe accompagnare fino alla fine dell'anno scolastico", ha concluso. (Rem)