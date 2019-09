Roma: Fontana, è un problema, ma sottosegretario non serve se non si prende toro per corna

- Secondo il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, il sottosegretario per Roma Capitale non è necessario, se i problemi della Capitale non si affrontano concretamente. "Penso che Roma Capitale sia un problema, che sono 60 anni che si cerca di affrontare: tutti parlano di dare più risorse, ma le risorse a Roma Capitale in più arrivano e anche in maniera molto consistente. Quando ero presidente regionale dell'Anci mi imbestialivo ogni volta che vedevo quanti soldi in più arrivavano a Roma", ha detto Fontana, a margine del suo intervento dal Forum Ambrosetti di Cernobbio. "O si affronta il problema prendendo il toro per le corna o altrimenti se si usano i pannicelli caldi, non si risolverà mai, che ci sia o che non ci sia il sottosegretario per Roma Capitale", ha concluso il presidente lombardo. (Rem)