Governo: Blog delle stelle, pronti compatti a riprendere cammino interrotto da Salvini

- Sul Blog delle stelle, si legge che il Movimento è pronto "a riprendere da dove, per colpa di qualcuno", la l'azione di governo si era interrotta. Nel ricordare la nuova squadra dell'esecutivo pentastellato, dieci ministri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il post afferma: "Dallo scorso 8 agosto sono stati tanti i momenti in cui l’Italia ha corso il rischio di piombare nel vuoto assoluto. Ma con spirito di sacrificio e senso di responsabilità siamo riusciti a trovare la quadra per iniziare un nuovo percorso. Lo faremo con la nostra squadra di ministri e tutti i nostri parlamentari. Lo faremo con tutte le nostre forze, perché abbiamo il dovere di dare linfa alle istanze dei cittadini". I Cinque stelle si dicono quindi "pronti, uniti e compatti" a "continuare a cambiare il Paese" e "far respirare ai cittadini un’aria di serenità e speranza concreta per il loro futuro". Annuciando di avere "tanti strumenti a disposizione per riuscire a raggiungere questo obiettivo" e dicendosi "pronti ad utilizzarli al massimo", concludono: "Riprendiamo il cammino, con passione e serietà". (Rin)