Azerbaigian: presidente Aliyev si congratula con omologo macedone per anniversario indipendenza

- Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha inviato una lettera di congratulazioni all’omologo macedone, Stevo Pendarovski, in occasione del 28mo anniversario dell’indipendenza della Macedonia del Nord. "A nome mio e a nome del popolo dell'Azerbaigian, porgo le mie più sincere congratulazioni a te e al popolo del tuo paese in occasione della Giornata dell'indipendenza della Macedonia del Nord", ha scritto Aliyev. "Credo che i rapporti di amicizia e cooperazione tra i nostri paesi continueranno a svilupparsi e ad espandersi a beneficio delle nostre nazioni. In questo giorno straordinario, porgo i miei migliori auguri a voi e auguro alle persone amichevoli del vostro paese pace e prosperità”, ha aggiunto il capo di Stato azerbaigiano. La Macedonia del Nord celebra oggi il 28mo anniversario dalla sua indipendenza. Nel 1991 i cittadini macedone votarono ad un referendum per uno Stato indipendente e sovrano dalla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. A votare a favore fu il 95 per cento dei votanti che risposero favorevolmente al quesito referendario.(Res)