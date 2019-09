Albano: scontro tra due auto sulla via Appia, gravi i due conducenti

- Grave incidente sulla via Appia nella notte, intorno alle due e trenta, nel Comune di Albano Laziale. Due automobili, una Citroen C3 bianca e una Fiat Panda rossa, che percorrevano la strada in direzione di Ariccia nello stesso senso di marcia, si sono scontrate per cause ancora da accertare. Due le persone a bordo della C3 e quattro quelle a bordo della Panda, compresi i conducenti per i quali sono stati allertati immediatamente i soccorsi a causa delle gravi condizioni riportate dopo lo scontro. Alla guida della Panda un ragazzo di 21 anni, D.M., di Aprilia che si trova in gravissime condizioni all’ospedale dei Castelli; mentre a guidare la C3 era un coetaneo, M.M., anche lui ricoverato in gravi condizioni ma al policlinico di Tor Vergata. Tutti gli altri passeggeri anche sono stati sottoposti a controlli medici ma hanno riportato soltanto lievi contusioni. L’impatto è avvenuto all’altezza di via della Stella in prossimità di un tratto di strada chiuso in occasione di una festa locale. Sul posto la Polizia stradale del commissariato di Albano. (Rer)