Governo: Boccia (Confindustria), valuteremo provvedimenti, Ue non sia alibi per ignorare temi interni, tranquillità abbassa spread

- Per il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, con il discorso di ieri "il presidente Mattarella come sempre segnala una visione determinate della linea di direzione del Paese e dell'Europa. Intanto noi abbiamo bisogno di più Europa e non meno Europa nell'interesse dell'Italia". Così Boccia in una conferenza stampa a margine dei lavori del Forum The European House-Ambrosetti in corso a Cernobbio. "L'Europa - ha continuato - per noi è una grande mercato, siamo molto integranti alla manifattura tedesca e francese, siamo la seconda manifattura d'Europa e proprio perché ci sono venti di rallentamento abbiamo bisogno di un'Europa forte". Secondo il numero uno degli industriali italiani "occorre un'Europa più integrata dal punto di vista politico ed economico ed è evidente che la questione bilancio e risorse diventa determinante. Occorre però chiarire quali sono gli obiettivi e fini di questa Europa che dobbiamo realizzare. Per noi sono chiari - ha concluso - dovrebbe essere un'Europa che comincia a parlare ai cittadini immaginando un nuovo ideale per i giovani, imprese per l'occupazione". (segue) (Rin)