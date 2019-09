Governo: Boccia (Confindustria), valuteremo provvedimenti, Ue non sia alibi per ignorare temi interni, tranquillità abbassa spread (2)

- Il numero uno degli industriali italiani, poi, sul governo nascente si detto "ottimista", ma prima di dare giudizi vuole attendere di vedere i primi provvedimenti dell'esecutivo: "Io sono sempre ottimista nelle aspettative, perché il mestiere dell'imprenditore è così, ma giudizi anticipati non è il caso di darli". "Occorre una linea di direzione chiara nel paese. Valuteremo i provvedimenti e non il governo, come sempre", ha aggiunto per poi ricordare una tratto dell'esecutivo precedente: "Speriamo che i ministri dei due partiti che compongono la coalizione di governo, anziché dibattere a mezzo stampa, dibattono all'interno del Consiglio dei ministri. Evitiamo un gioco di governo e opposizione allo stesso tempo. Aspettiamo che comincino a lavorare e vedremo". (segue) (Rin)