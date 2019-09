Governo: Bonisoli, confido che prossimo esecutivo Pd-M5s porti avanti dossier Mibac in fase di definizione

- "Confido che il prossimo governo di fatto siamo già in contatto con il ministro Franceschini porti avanti i dossier che a volte abbiamo di fatto chiuso o altre volte portato con piacere a uno stadio molto avanzato". Lo ha dichiarato il ministro uscente dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, in merito alla sua attività al Mibac con il governo Lega-M5s. "Quello che ho scoperto" come ministro "è che l'attività di governo richiede tempo e quindi nel momento in cui arrivano delle cose inaspettate come è successo questo agosto ci sono alcuni cantieri che rimangono a metà strada". Nello specifico il precedessore di Dario Franceschini ha evidenziato che ha lasciato aperti, ma in fase di definizione, i dossier sulle Grandi navi a Venezia e i prestiti di opere italiane alla mostra allestita al Louvre di Parigi per l'anniversario dei 500 anni della morte di Leonardo che dovrebbe aprire il prossimo 24 ottobre. (Rem)