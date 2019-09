Governo: Bonisoli, modifica riforma poli museali? Usare razionalità per capire se qualcosa funziona o meno

- Interpellato sulla possibilità che il suo successore al ministero dei Beni culturali possa smantellare la riforma dei poli mussali, l'ex titolare del Mibac, Alberto Bonisoli, ha risposto: "Penso che qualsiasi governo debba usare come stella polare la razionalità, che è esattamente la stessa cosa che ho fatto io quando sono entrato nel governo. Più che ragionare in ottica ideologica - ha osservato a margine dei lavori del Forum The European House-Ambrosetti - bisogna vedere cosa funziona e cosa non funziona e, nel caso qualcosa non funziona, la si cambia, la si migliora ma quando qualcosa funziona a mio avviso vale la pena mantenerla".(Rem)