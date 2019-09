Municipio Roma XI: Lega, ancora danni a pedoni da incidenti in via della Magliana, si faccia marciapiede

- "Nella giornata di venerdì si è verificato all'altezza di via della Magliana, 876a un incidente molto grave che ha coinvolto una donna che lavora in prossimità del punto in questione, la quale ha riportato molte fratture. La segnalazione ci arriva direttamente dai tantissimi lavoratori della zona i quali nell'arco del tempo hanno assistito a moltissimi eventi di questa natura, pochi giorni prima delle autovetture sono state distrutte da un camion che transitava per via della Magliana”. Lo spiegano in una nota Daniele Catalano ed Enrico Nacca, rispettivamente coordinatore Lega Giovani Roma e coordinatore Lega Giovani municipio XI. “Per questa ragione ci sembra doveroso che il Simu e la parte politica competente si attivi immediatamente per la realizzazione di un marciapiede – proseguono – che possa mettere in sicurezza tutti i pedoni e moderare la velocità degli automobilisti. Per arrivare a tale scopo i dipendenti, cittadini e realtà civiche si stanno unendo per raccogliere delle firme tramite una petizione da depositare il più celermente possibile presso il protocollo di Roma Capitale con destinatari il sindaco, l'assessore di Roma Capitale competente, il dipartimento Simu e l'ufficio tecnico municipale. Ci auguriamo che episodi del genere non si verifichino più e che si possa intervenire per consentire a tutti di vivere e lavorare in piena sicurezza" .(Com)