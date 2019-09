Giappone: "Sankei Shimbun", ministro Esteri Kono sarà proposto alla Difesa

- Il ministro degli Esteri giapponese Taro Kono potrebbe essere proposto per il ruolo di ministro della Difesa la prossima settimana, nel quadro del rimpasto di governo annunciato dal primo ministro Shinzo Abe. Lo sostiene nell'edizione di oggi il quotidiano giapponese "Sankei Shimbun", secondo il quale Kono potrebbe succedere all'attuale ministro della Difesa Takeshi Iwaya in seguito alla dura posizione da lui assunta contro Seul per la decisione della Corea del Sud di abbandonare l’accordo di condivisione dell’intelligence militare Gsomia (General Security of Military Information Agreement), concepito per una più efficace difesa dalle minacce balistica e nucleare nordcoreane. Secondo il quotidiano giapponese, Abe spera che Kono, noto per i suoi stretti legami con gli Stati Uniti e le buone relazioni con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, possa rafforzare il ruolo del Giappone nella cooperazione trilaterale di sicurezza tra Tokyo, Washington e Seul nel quadro della disputa in corso. Il ministero della Difesa giapponese non ha rilasciato alcun commento ufficiale. (segue) (Git)