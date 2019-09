Giappone: "Sankei Shimbun", ministro Esteri Kono sarà proposto alla Difesa (2)

- Kono ha definito "estremamente riprovevole" la decisione della Corea del Sud di abbandonare l’accordo di condivisione dell’intelligence militare Gsomia, e annunciato che Tokyo ha presentato una protesta formale in risposta a tale decisione. Abbandonando l’accordo, Seul ha dimostrato di “travisare completamente la situazione della sicurezza nell’Asia Nord-orientale”, ha detto Kono, reduce da una visita in Cina per un incontro con gli omologhi di Cina e Corea del Sud. Il governo giapponese ha reagito all’uscita di Seul dall’accordo Gsomia convocando l’ambasciatore sudcoreano a Tokyo, Nam Gwan-pyo. (segue) (Git)