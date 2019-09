Giappone: "Sankei Shimbun", ministro Esteri Kono sarà proposto alla Difesa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uscita sudcoreana dall'accordo Gsomia è l'ultimo passo di diverse tensioni commerciali e diplomatiche fra Washington e Seul. Di recente, il governo del Giappone ha privato Seul dello status di partner commerciale privilegiato. Tale status, concesso alla Corea del Sud e a una “lista bianca” di altri paesi, consentiva loro di godere di restrizioni minime per l’acquisto dal Giappone di componenti elettroniche ed altre merci potenzialmente utilizzabili per applicazioni militari. La misura impone ora che le esportazioni di prodotti “dual use” verso paesi che non figurano nella lista dei 26 partner commerciali privilegiati ricevano approvazione caso per caso dal ministero dell’Economia giapponese. (segue) (Git)