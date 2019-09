I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Balcani: sondaggio Banca mondiale su promozione investimenti, Albania fanalino di coda - L'Albania risulta essere il fanalino di coda nei Balcani per la promozione degli investimenti: lo rivela un sondaggio condotto con gli imprenditori della regione dalla Banca mondiale. Secondo il sondaggio, citato dal portale di informazione economica "Monitor.al", le aziende operanti in Albania, Kosovo e Bosnia sono state critiche nei confronti dell'operato dei governi per attirare e promuovere gli investimenti. Le aziende attive nella regione hanno identificato tre principali fattori che inciderebbero nelle loro decisioni ad investire: la strategia nazionale per gli investimenti esteri, la prevedibilità delle politiche fiscali e la disponibilità di stimoli sulle tasse doganali e l'Iva sull'importazione. Il 53 per cento degli investitori in Albania sostengono che gli incentivi sulle imposte alle grandi aziende sono bassissimi. Nel resto della regione, questo tasso è stato sensibilmente inferiore. (segue) (Res)