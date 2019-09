Kosovo: Movimento Vetevendosje nomina Kurti candidato primo ministro (3)

- "La Lega democratica del Kosovo è aperta alla collaborazione con il Movimento Vetevendosje dopo il voto anticipato di ottobre", ha affermato in precedenza il candidato primo ministro dell'Ldk Vjosa Osmani, sostenendo che se "la coalizione prima delle elezioni è fallita, quella post voto si farà". Parlando al quotidiano "Koha", Osmani ha spiegato che Ldk e Vetevendosje hanno deciso di correre con due liste separate per poi unirsi dopo il 6 ottobre. Secondo l'esponente del partito dell'opposizione, il consiglio generale dell'Ldk ha deciso all'unanimità di porre "delle linee rosse" al Partito democratico dl Kosovo (Pdk). Osmani ha quindi chiarito che il presidente kosovaro Hashim Thaci non ha alcun ruolo nel dialogo con la Serbia, dal momento in cui verrà formato il governo: "Primo perché non ha un ruolo costituzionale e in secondo luogo in quanto ha seriamente danneggiato gli interessi del paese contestando la statualità del Kosovo a Bruxelles", ha dichiarato. (segue) (Kop)