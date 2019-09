Serbia-Kosovo: presidente Vucic, entrambe le parti devono cedere su qualcosa (2)

- Johnson ha detto che "gli Stati Uniti sono amici del popolo serbo e vogliamo fare il possibile per sostenere il dialogo con il popolo albanese, all'interno del quale è necessario perdere qualcosa per guadagnare qualcosa". Il senatore Usa ha affermato che "è probabile che l'accordo non sarà soddisfacente per nessuna delle due parti in causa, ma quando sarà raggiunto i benefici per entrambe le nazioni saranno alti". Johnson ha dichiarato di trovarsi nella regione balcanica "per sostenere la regione, il popolo serbo e il popolo kosovaro: vogliamo il successo di queste due nazioni e della regione e comprendiamo che tutte le persone vogliono lo stesso, avere sicurezza per la propria famiglia, la pace e la stabilità". La Serbia, secondo il senatore Usa, "si muove avanti e Washington vuole incoraggiarla". (segue) (Seb)