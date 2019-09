Guatemala: morte militari, approvato decreto su stato di emergenza in cinque province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Guatemala ha approvato il decreto del presidente Jimmy Morales che impone lo stato di emergenza in 22 comuni di cinque dipartimenti del paese, in seguito all'uccisione di tre membri della Marina militare. La misura, riferisce il quotidiano guatemalteco "El Periodico", è stata approvata con 88 voti a favore su 160 e sarà valida 30 giorni nelle province di Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa e El Progreso, province in cui - ha detto Morales - l'operato di organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti mettono in pericolo la governabilità del paese."Questi gruppi e questi gruppi criminali operano in tutti i dipartimenti menzionati nello stato di emergenza", ha detto il presidente in conferenza stampa. Lo stato di emergenza porterà di fatto a un sostanziale stop ai diritti di riunione e manifestazione, limiti alla mobilità e al porto d'armi, mentre lo stato si assegna maggiori poteri su arresti e interrogatori dei detenuti. Una volta terminati i 30 giorni, il Consiglio di sicurezza del paese dovrà preparare un rapporto che specifichi i rischi e le minacce che ciascuno dei comuni interessati deve affrontare. (segue) (Mec)