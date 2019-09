Guatemala: morte militari, approvato decreto su stato di emergenza in cinque province (2)

- I tre elementi delle Forze armate sono stati uccisi mentre erano impegnati a seguire le tracce di un volo illegale del narcotraffico, entrato nel paese e precipitato sulla costa occidentale del paese, ha detto Morales. "Il nostro esercito ha dovuto perseguire aerei carichi di droghe con i camion. Forse ora si può capire la necessità di dotare il nostro esercito di attrezzature per proteggere il nostro spazio aereo, le nostre acque territoriali e il nostro territorio continentale", ha sottolineato il capo dello stato. Morales è tornato a denunciare la "asimmetria" dello scontro tra lo stato guatemalteco e il narcotraffico, una guerra nella quale tra l'altro "donne e bambini vengono usati come scudi umani per coprire i percorsi clandestini" della droga. (Mec)