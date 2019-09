Usa: Trump annulla incontri con presidente afghano e leader talebani a Camp David

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso noto di aver annullato gli incontri con l’omologo afghano Ashraf Ghani e la leadership del movimento talebano dopo i recenti attentati a Kabul. "All'insaputa di quasi tutti, i principali leader talebani e, separatamente, il presidente dell'Afghanistan, avrebbero dovuto incontrarsi segretamente con me a Camp David domenica", ha scritto Trump su Twitter. "Sfortunatamente, al fine di creare una voce falsa, hanno ammesso un attacco a Kabul che ha ucciso uno dei nostri grandi soldati e altre 11 persone. Ho immediatamente annullato l'incontro e annullato i negoziati di pace", ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti. "Se non riescono a concordare un cessate il fuoco durante questi importantissimi colloqui di pace e ucciderebbero addirittura 12 persone innocenti, probabilmente non avranno il potere di negoziare comunque un accordo significativo", ha concluso Trump. Negli ultimi giorni due attacchi sono stati condotti nella capitale afghane poi rivendicati dai talebani. Lo scorso 5 settembre un attentatore suicida si è fatto saltare in aria a bordo di un’automobile provocando la morte di 10 civili afghani, un militare statunitense e uno romeno. L’attacco è stato condotto a Shash Darak, area fortemente fortificata vicino alla green zone e sede di numerosi complessi importanti, tra cui la Direzione nazionale della sicurezza (Nds), il servizio di intelligence afghano e l'ambasciata Usa.(Was)