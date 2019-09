Roma: arrestato pusher al Pigneto, sequestrato crack e orologio di dubbia provenienza

- Un 35enne del Senegal, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante, in servizio in abiti civili, hanno riconosciuto l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto in zona Pigneto e hanno deciso di tenerlo sott’occhio a distanza. Poco dopo, giunto in via Ettore Fieramosca, il 35enne ha incontrato un coetaneo, poi identificato in un 37enne originario di Fondi, a cui ha ceduto alcune dosi di crack in cambio di 10 euro e un orologio di marca, del valore di circa 250 euro. I militari sono quindi intervenuti e hanno fermato il pusher trovato in possesso di dosi di crack, eroina e marijuana. All’uomo sono stati sequestrati anche il denaro e l’orologio, di dubbia provenienza. L’acquirente è stato invece segnalato come assuntore di droghe. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.(Rer)