Ue: Boccia (Confindustria), Italia non chieda più deficit, ma piano infrastrutturale transnazionale

- All'Europa come Italia "non dobbiamo più chiedere più deficit per aumentare il debito pubblico, ma un grande piano infrastrutturale transnazionale, eventualmente finanziabile con gli Eurobond". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Vincenzo Bocca, durante una conferenza organizzata ai margini dei lavori del Forum The European House-Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Il bilancio Ue - ha aggiunto - è la dimensione ideale per pensare un piano infrastrutturale di 500-1.000 miliardi di euro che non significa solo una politica anticiclica ma anche competitività dell'Europa". (Rem)