Roma: musica alta in casa a Centocelle, intervengono i carabinieri e trovano droga

- La musica ad alto volume tutto il giorno, poi una copiosa infiltrazione d’acqua, hanno convinto un condomino di uno stabile di via dei Faggi, in zona Centocelle a Roma, a contattare il 112 nel pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, non ricevendo risposta da coloro che erano nell’appartamento interessato dai fatti, sono entrati nell’abitazione con l’aiuto dei Vigili del fuoco. Dentro alla casa i carabinieri delle stazioni Centocelle e Casilina hanno trovato un gran subbuglio e scoperto 12 grosse buste sottovuoto contenenti 10,6 Kg di marijuana e 2,5 Kg di hashish nascosti in un armadio della camera da letto. Accertata l’identità dell’inquilino affittuario sono scattate le sue ricerche in tutta la zona: l’uomo, un romano di 37 anni, è stato rintracciato poco distante, a casa della madre, dove è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A lasciare la casa in subbuglio probabilmente la fidanzata, sotto l'effetto di sostanza stupefacenti: la donna è infatti stata rintracciata in ospedale dove si era recata a seguito di un malore. La droga è stata sequestrata, mentre il pusher è stato portato nel carcere di Regina Coeli.(Rer)