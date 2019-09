Governo: Boccia (Confindustria), non usare Ue come alibi per non affrontare questioni interne

Cernobbio, 08 set 10:52 - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo non deve "usare l'Europa come alibi per non affrontare le questioni interne a partire da un superamento della questione dogmatica in particolare riferita ad alcune infrastrutture". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, durante una conferenza organizzata ai margini dei lavori del Forum The European House-Ambrosetti in corso a Cernobbio. "È evidente - ha sottolineato Boccia - che se c'è una linea di dimensione comune di questo governo aiuta tutti. La dimensione di relativa tranquillità della politica abbassa lo spread che è una tassa indiretta. Dobbiamo mantenere - ha chiosato - questa posizione per rendere i tassi d'interesse sempre più bassi nell'interesse del Paese". (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata