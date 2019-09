Governo: Calenda, Di Maio modifica assetto secondo sue voglie, immorale

- L'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, giudica su Twitter "un errore madornale" la notizia che il neoministro degli Esteri Luigi Di Maio avrebbe intenzione di trasferire alla Farnesina compentenze Mise come Made in Italy e Commercio estero. "Invece di lavorare sugli accordi con la grande distribuzione e altre iniziative operative, si moltiplicheranno gli eventi 'singing and dancing'. Trovo immorale - conclude l'ex dem - che Di Maio modifichi ogni volta l’assetto del governo a seconda delle sue voglie del momento". (Rin)