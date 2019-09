Russia: al via elezioni amministrative, si vota per rinnovo Consiglio municipale di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi in Russia le elezioni amministrative. Il voto riguarda 85 regioni e il rinnovo di 13 Assemblee regionali oltre che l’elezione di 16 governatori. Si vota anche per il rinnovo di 22 Consigli municipali, tra cui quello di Mosca, e per la nomina di tre sindaci. Quattro regioni quelle di Khabarovsk, Novgorod, Sverdlovsk e Orijol terranno elezioni secondarie alla Duma di Stato (Camera bassa del parlamento). Il primo vicepresidente della Commissione elettorale centrale (Cec) della Russia, Nikolai Bulayev, ha dichiarato all'agenzia di stampa "Tass" di aspettarsi un'alta affluenza alle urne. Il funzionario ha auspicato che la tornata elettorale si svolga “senza provocazioni”.(Rum)