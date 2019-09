India: governo impone coprifuoco in diverse aree del Kashmir dopo scontri

- Il governo indiano ha imposto il coprifuoco in diverse zone del Kashmir, dopo gli scontri avvenuti tra le forze di sicurezza e i fedeli sciiti impegnati nella tradizionale processione del Muharram. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times", ricordando che nella serata di ieri almeno 12 civili e sei militari sono rimasti feriti negli scontri, durante i quali gli agenti hanno fatto uso di gas lacrimogeni e pistole ad aria compressa per disperdere i manifestanti. Secondo i media locali, gli scontri sono proseguiti fino a tarda notte. "Restrizioni ragionevoli sono necessarie per la pace e la protezione delle persone", ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale dell'India Ajit Kumar Doval, che ieri ha inoltre accusato il Pakistan di aizzare il contenzioso tentando di infiltrare suoi militanti nella regione. Rivendicato da India e Pakistan, il Kashmir è stato di recente teatro di nuove contestazioni alla decisione di Nuova Delhi di revocare al territorio il suo statuto speciale. Secondo il consigliere alla Sicurezza indiano Doval, oltre 230 militanti stanno cercando di infiltrarsi nel Kashmir indiano dal Pakistan. Islamabaad ha condannato la decisione presa il mese scorso dalle autorità di Nuova Delhi di revocare l'autonomia costituzionale del Kashmir e il primo ministro Imran Khan ha promesso di rispondere a "qualsiasi azione" dell'India nel territorio conteso. (segue) (Inn)