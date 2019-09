Cinema: Raggi, complimenti a Marinelli miglior attore a Venezia, è orgoglio di Roma

- Luca Marinelli, romano 34enne, è stato premiato come miglior attore alla mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. "Orgoglio per Roma", scrive la sindaca della Capitale Virginia Raggi in un post su Twitter. "Complimenti a Luca Marinelli che con Martin Eden si aggiudica la Coppa Volpi per la migliore interpretazione al festival del cinema di Venezia", conclude Raggi. (Rer)