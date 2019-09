Governo: Berlusconi, fermamente a opposizione di esecutivo giallorosso

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Belusconi, ha ribadito che qualsiasi alleanza con la sinistra sarebbe contro l'identità e la cultura del suo partito. Nel messaggio inviato alla manifestazione Everest, che si conclude oggi a Giovinazzo, in Puglia, il leader azzurro ha precisato: "Non si deve confondere il nostro senso di responsabilità e la moderazione dei toni con la disponibilità a compromessi che non sono nella nostra natura e che tutti uniti escludiamo in modo assoluto". E sul governo nascente ha aggiunto di temere che "non sarà migliore del precedente", perché "ripropone tutte gli errori ideologici della vecchia sinistra, il governo forse più a sinistra della storia della Repubblica". "Noi siamo e saremo fermamente all’opposizione del governo giallo-rosso", ha concluso.(Rin)