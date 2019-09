Ue: Boccia (Confindustria), a dazi Usa risposta compatta e unita, se no ci indeboliamo

- In merito ai dazi degli Stati Uniti d'America "è evidente che possiamo rispondere compatti e uniti come europei. Se rispondiamo come singoli paesi è un altro problema: ci indeboliamo". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel corso di una conferenza stampa a margine dei lavori del Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio. "C'è una questione concorrenza - ha osservato - tra Europa e mondo esterno, non tra Paesi d'Europa. Avere una valutazione della concorrenza ancora tra Paesi europei è una diminutio. Il punto è se vogliamo creare dei giganti europei all'altezza delle sfide con i grandi giganti cinesi e grandi giganti statunitensi. Ricordiamoci che l'Europa è il mercato più ricco del mondo, siamo il primo importatore al mondo, siamo il primo esportatore al mondo, questa consapevolezza - ha concluso - dovrebbe aiutare anche la politica a far mantenere all'Europa la posizione che si è guadagnata". (Rem)