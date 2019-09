Libia: forze Gna attaccano posizioni Haftar a sud di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze fedeli al Governo di accordo nazionale libico (Gna) hanno lanciato ieri diversi attacchi contro le posizioni dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, a sud di Tripoli. Secondo quanto riferisce la stampa libica vicina al Gna, la mossa sarebbe un attacco preventivo contro i gruppi armati che si stavano preparando ad un nuovo tentativo di avanzare sulla capitale libica. Il sto informativo libico “Libya Observer”, riferisce che le forze del Gna hanno attaccato i combattenti di Haftar su diversi fronti tra cui Ain Zara, Wadi Rabea, Sabia’a, Souq Alsabt, Souq Alkhamies, Altwaisha Zatarna e la zona dell’aeroporto internazionale. Sostenute da attacchi aerei, le forze del Gna sono riuscite ad avanzare in profondità nelle aree controllate dai combattenti di Haftar, conquistando diverse postazioni. A Souq Alkhamies, le milizie fedeli al Gna sono riuscite a riconquistare una fabbrica di cemento dopo pesanti scontri a fuoco con le forze di Haftar. Ad Ain Zara, i combattenti fedeli al governo riconosciuto dalla comunità internazionale sono riuscite ad avanzare di alcuni chilometri nelle località di Sewehli e Nahir costringendo i gruppi armati di Haftar a ritirarsi. In base ai video diffusi sui social network dai canali legati al Gna, durane l’offensiva sono stati catturati diversi combattenti dell’Lna. Nella città di Bani Walid, l'aviazione ha attaccato ieri un convoglio di camion che trasportavano lanciatori di razzi Grad destinati ai gruppi armati fedeli ad Haftar. Da parte sua, il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, ha dichiarato in una conferenza stampa ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) che durante i combattimenti le forze di Haftar hanno respinto gli attacchi, denunciando il coinvolgimento di “ufficiali turchi”.(Lit)