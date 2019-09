Grecia: premier Mitsotakis presenta “patto di rinascita e progresso” per rilanciare economia

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha presentato alla Fiera internazionale di Salonicco (Tif) il programma economico del suo governo per rilanciare l’economia greca nei prossimi 12 mesi. “Un patto di rinascita e progresso”, l’ha definito Mitsotakis parlando nella serata di ieri dal palco del Centro congressi Vellidis, per attuare riforme e ridurre le tasse prima che l’esecutivo chieda ai creditori di ridurre gli obiettivi di avanzo primario. Come di consueto, ogni premier di Atene espone dal principale evento espositivo del paese la politica economica del governo per il prossimo anno. Mitsotakis ha detto che le misure annunciate dal suo esecutivo saranno vagliate all’edizione del Tif del 2020, chiarendo che la sua priorità è quella “sbloccare” quei provvedimenti che accelerino i progetti bloccati, attirino più investitori e contribuiscano a “ripristinare la credibilità della Grecia”. Il capo di governo ha spiegato di volere promuovere privatizzazioni per la compagnia statale del gas greca (Depa), della compagnia petrolifera Hellenic Petroleum e dell’aeroporto di Atene, su cui sembra essere questione di giorni l’avvio di un processo di vendita di una quota del 30 per cento di proprietà dello Stato. Mitsotakis ha inoltre dichiarato che sulla società elettrica nazionale, la Public Power Corporation (Ppc), il governo sta lavorando a un piano di ristrutturazione dopo il pesante bilancio in negativo chiuso lo scorso anno. Il premier ha anche rivelato come il suo governo abbia adottato "tre decisioni importanti" su progetti legati allo sviluppo dell’area dell’ex scalo aereo di Elliniko per la realizzazione di un parco acquatico, un lungo mare e un casinò. Su quest’ultimo progetto il bando di gara sarà pubblicato il 4 di ottobre. (segue) (Gra)