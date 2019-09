Business News: Nigeria, riserve valutarie ridotte di 1 miliardo di dollari in un mese

- Le riserve valutarie della Nigeria sono diminuite di 1 miliardo di dollari in un mese. Lo riferisce la stampa locale, lanciando l'allarme sulla continua riduzione dei depositi di moneta straniera controllati dalla Banca centrale (Cbn) e dalle autorità monetarie nigeriane: a fine agosto, le riserve valutarie della prima economia continentale si attestavano a 44 miliardi di dollari, contro i 45 miliardi del mese precedente. Secondo gli analisti, si tratta del livello più basso registrato negli ultimi 17 mesi. Lo scorso 13 agosto, il presidente Muhammadu Buhari ha dato istruzioni al governatore della Cbn Godwin Emefiele di non emettere più valuta estera per l'acquisto di prodotti alimentari. Il capo dello Stato ha detto che era sua intenzione "conservare" la riserva valutaria e utilizzarla per "diversificare l'economia" nazionale, e non per incoraggiare ad una "maggior dipendenza nei confronti dei prezzi degli importatori di prodotti alimentari". Intervistati dai media locali, alcuni economisti hanno tuttavia espresso preoccupazione per la diminuzione delle riserve valutarie: se mantenuta, la misura rischia a loro avviso di rallentare la crescita nigeriana e di far aumentare notevolmente i prezzi degli alimenti nel paese. (Res)