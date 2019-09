Business News: Sudafrica, al via Forum economico mondiale sull'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via a Città del Capo, in Sudafrica, il 28mo Forum economico mondiale sull'Africa, che si concluderà venerdì 6 settembre. Il Forum, si legge nel comunicato di presentazione dell’evento, riunirà un totale di 1.100 partecipanti provenienti da diversi paesi africani, tra cui dieci capi di stato e di governo: il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa; il presidente del Botswana, Mokgweetsi Masisi; il presidente delle isole Comore, Azali Assoumani; la presidente dell’Etiopia, Sahle-Work Zewde; il presidente del Malawi, Peter Mutharika; il presidente della Namibia, Hage Geingob; il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni; il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa; il presidente delle Seychelles, Danny Faure; il vicepresidente della Nigeria, Yemi Osinbajo; il primo ministro di Eswatini, Mandulo Ambrose Dlamini. In cima all'agenda dei lavori ci saranno i partenariati per creare opportunità di lavoro sostenibili nel continente africano, nella convinzione che la prosperità futura dell'Africa sub-sahariana dipenda dalla capacità dei suoi leader di creare una crescita inclusiva e sostenibile in un momento di rapida trasformazione scaturita dalla quarta rivoluzione industriale. (Res)