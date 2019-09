Business News: Sudafrica, Eskom annuncia nuove possibili interruzioni di elettricità

- La compagnia elettrica statale sudafricana Eskom "non può garantire" la fine delle interruzioni di corrente dovute ai guasti agli impianti e alla carenza di carbone, ma la manutenzione e la ristrutturazione dell'azienda sono sulla buona strada. Lo ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Eskom, Jabu Mabuza, annunciando in conferenza stampa che dallo scorso mese di marzo la situazione è "molto migliorata" grazie alla stabilizzazione delle scorte di carbone. "L'unico punto su cui ci stiamo concentrando è quello di garantire che il paese non debba nuovamente subire interruzioni di corrente", ha detto Mabuza, aggiungendo che la società aveva di recente pianificato di intraprendere la manutenzione degli impianti con 5.500 megawatt (Mw) di capacità nei prossimi sette mesi. Come riferito da Mabuza, le scorte di carbone di Eskom sono stimate in 50 giorni, senza contare l'apporto delle centrali elettriche di Medupi e Kusilie, tra le più grandi stazioni di carbone al mondo ma in costruzione dal 2008 e non completamente operative. (Res)