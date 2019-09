Business News: Sudafrica, economia cresciuta del 3,1 per cento nel secondo trimestre

- L'economia del Sudafrica è cresciuta del 3,1 per cento nel secondo trimestre di quest'anno rispetto ai tre mesi precedenti. Lo dicono i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica (StatsSA), in base ai quali il Prodotto interno lordo (Pil) nazionale è cresciuto più del previsto grazie ad una ripresa del settore minerario (+14,4 per cento) e manifatturiero (+2,1 per cento). La performance è particolarmente positiva poiché ha permesso al paese di evitare la recessione, sottolineano gli analisti, benché la crisi della compagnia elettrica statale Eskom e il declassamento del rating abbiano contratto l'economia sudafricana nel primo trimestre dell'anno. La crescita del Pil su base annua è stata pari allo 0,9 per cento, in leggero aumento rispetto alla precedente rilevazione. La crescita del secondo trimestre è stata la più alta dal quarto trimestre del 2017, superando le stime degli economisti che avevano previsto sul periodo considerato una crescita pari al 2,4 per cento. (Res)