Business News: Sudafrica, deficit delle partite correnti nel secondo trimestre

- Il disavanzo delle partite correnti del Sudafrica si è ampliato più del previsto nel secondo trimestre dell'anno rispetto al primo, portando la bilancia commerciale del paese in negativo. Lo ha detto la Banca centrale sudafricana, precisando in una nota che nel periodo considerato il deficit è stato del 4 per cento del Pil, superando le stime annunciate dagli economisti (3 per cento) e quello registrato nei primi tre mesi dell'anno (2,9 per cento). La bilancia commerciale trimestrale si è ridotta a un disavanzo di 27,2 miliardi di rand (1,8 miliardi di dollari) nel secondo trimestre da un avanzo di 41,9 miliardi di rand nel primo (2,8 miliardi di dollari). Secondo gli economisti citati dai media locali, i dati ridurranno lo slancio economico positivo generato dalla pubblicazione, lo scorso martedì, dei dati dell'Ufficio nazionale di statistica (StatsSA), in base ai quali l'economia del Sudafrica è cresciuta del 3,1 per cento nel secondo trimestre di quest'anno rispetto ai tre mesi precedenti. (Res)