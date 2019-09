Business News: Congo-Brazzaville, delegazione Fmi in visita nel paese dal 10 al 16 settembre

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) è attesa dal 10 al 16 settembre prossimi a Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo. Lo riferisce in una nota l'Fmi, precisando che la missione ha l'obiettivo di assistere il governo congolese nell'attuazione del suo programma economico, in seguito all'apertura di una linea di credito in suo favore da parte dell'organismo multilaterale. In questa prospettiva, i delegati Fmi lavoreranno al fianco delle autorità di Brazzaville per delineare il quadro d'azione macroeconomico e fare il punto sullo stato di avanzamento delle riforme strutturali promesse. Il governo del presidente Denis Sassou Nguesso ha concluso con l'Fmi un accordo a maggio scorso, dopo quasi due anni di negoziati. Il programma, si legge in un comunicato dell’Fmi diffuso al termine di una missione di una settimana dei suoi esperti a Brazzaville, “aiuterà la Repubblica del Congo a ripristinare la stabilità macro-economica e a raggiungere una crescita più ampia e inclusiva”. (Res)