Siria: ministro Difesa Turchia, al via pattugliamenti con Usa in “zona sicurezza”

- E' previsto per oggi l'inizio dei pattugliamenti congiunti tra Stati Uniti e Turchia nella nuova “zona di sicurezza” lungo il confine settentrionale della Siria. Lo ha annunciato venerdì 6 settembre il ministro della Difesa Hulusi Akar durante un’ispezione nella provincia orientale di Malatya. “Abbiamo pianificato di avviare i pattugliamenti congiunti sul terreno l’8 settembre. C’è un accordo generale in base al quale ci aspettiamo che le attività vengano condotte in una certa sequenza e con una determinata intensità”, ha spiegato Akar. Il ministro ha anche aggiunto che sono già iniziati i pattugliamenti aerei congiunti, condotti da Turchia e Usa mediante elicotteri e droni. Lo scorso 7 agosto ufficiali dei due paesi hanno raggiunto un’intesa per la creazione di una zona di sicurezza volta a separare dal confine turco i militanti curdi delle Unità di protezione dei popoli (Ypg) e a permettere il ritorno in patria volontario di parte dei 3,6 milioni di rifugiati siriani attualmente ospitati in Turchia. L’accordo prevede anche l’istituzione di un centro operativo congiunto, per i cui preparativi il 12 agosto scorso è arrivato in Turchia un team di sei militari statunitensi. Ieri il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito l’intenzione a completare il progetto entro la fine del mese. (Tua)