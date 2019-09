Torino: due escursioni per festeggiare i 15 anni del Colle del Lys

- Ricorrono in questi mesi i quindici anni dall’istituzione dei Parchi provinciali del Colle del Lys, del Monte San Giorgio, del Monte Tre Denti-Freidour, dello Stagno di Oulx e di Conca Cialancia (provincia di Torino). Per celebrare l’anniversario, la Direzione Sistemi naturali della Città Metropolitana di Torino sta organizzando una serie di eventi, che iniziano domenica 8 settembre alle 9 con due camminate sui percorsi della Resistenza. L’escursione dai 1.319 metri del Colle del Lys ai 1.322 del Colle della Portia si svolge su di un percorso turistico di 4 Km e la conclusione è prevista per le 12. Un’altra escursione segue lo stesso percorso, ma prosegue verso il Colle Lunella e il Colle Grisoni, concludendosi al Colle del Lys alle 15, dopo aver percorso 13 Km e un dislivello di 430 metri. Le due camminate si svolgono sui sentieri utilizzati per i propri spostamenti dalla17ª Brigata Garibaldi “Felice Cima”, in particolare dal distaccamento “Riccardo Mondiglio” che, dal 1943 al 1945, fece del Colle la propria base. Al Colle della Portia è previsto un breve intervento informativo sulle vicende della Resistenza che interessarono il territorio a cavallo tra le Valli di Susa e di Viù. Alle 10,30 è in programma la posa di targhe dedicate alla memoria dei comandanti della 17ª Brigata Garibaldi, Vittorio Blandino e Mario Castagno. Alle 11 seguirà la presentazione del nuovo centro visite del Parco provinciale del Colle del Lys, realizzato nella sede dell’Ecomuseo della Resistenza “Carlo Mastri”. La nuova sede è stata ricavata grazie all’ampliamento e alla ristrutturazione dell’attuale fabbricato, in cui trovano posto nuovi e originali allestimenti espositivi, che valorizzano il concetto di resilienza, cioè la capacità di resistenza e sopravvivenza ad eventi sfavorevoli. (segue) (Rpi)