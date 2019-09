Torino: due escursioni per festeggiare i 15 anni del Colle del Lys (2)

- Al Colle del Lys la resilienza è stata dimostrata sia dagli uomini durante la Seconda Guerra Mondiale che dalla natura nel corso dei secoli. La ristrutturazione, l’ampliamento e il riallestimento del fabbricato che a suo tempo la Provincia aveva concesso in uso al Comitato della Resistenza sono stati progettati e realizzati in pochi mesi, grazie alla professionalità e all’impegno dei tecnici delle Direzioni Sistemi naturali e Azioni integrate con gli Enti locali. I locali ristrutturati ospitavano sino a pochi mesi fa un portico e un magazzino, mentre ora illustrano, grazie a una serie di pannelli e ad alcune teche con animali imbalsamati, le peculiarità storiche e naturalistiche del luogo. Domenica 8 settembre, in occasione dei 15 anni dall’istituzione del Parco, il centro visite si “espanderà” verso l’esterno, raccontando la sua biodiversità. Alle 15,30 è in programma uno spettacolo del gruppo musicale teatrale “B and B&B”, dedicato all’esperienza di Radio Libertà, l’unica radio civile partigiana della Resistenza italiana, attiva sulle montagne biellesi tra la fine del 1944 e il 25 Aprile 1945. “La sede del Parco del Colle del Lys, - spiega Barbara Azzarà, Consigliera metropolitana delegata all’ambiente, ai parchi, alle aree protette e alla vigilanza volontaria - è stata concepita come punto di riferimento culturale e ambientale per i molti cittadini che nei fine-settimana frequentano il Colle del Lys, ma anche come occasione di importanti attività didattiche rivolte alle scuole. Nella sala dedicata all’ambiente del Parco sono illustrate le principali caratteristiche dell’ecosistema locale, della flora e della fauna che popolano il territorio”. (Rpi)