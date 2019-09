Guidonia: incendio nella notte in appartamento a via Monte Bianco

- Un incendio è divampato nella notte in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Monte bianco 92 a Guidonia. Le fiamme si sono sprigionate dalla cucina dell'appartamento in cui convivono donna 72enne e il figlio di 42 anni. Le cause sono ancora da accertare, ma dopo la chiusura temporanea del gas il rogo è stato domato tempestivamente e quindi i danni hanno interessato soltanto la casa avvolta dalle fiamme che è stata dichiarata inagibile. L'anziana signora con il figlio sono stati dunque trasportati per un controllo all'ospedale Pertini ma sono in buone condizioni, mentre un carabiniere ha riportato una lieve intossicazione. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i militari della compagnia di Guidonia e del nucleo radio mobile di Tivoli. (Rer)