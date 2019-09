Russia-Ucraina: telefonata tra Putin e Zelensky dopo scambio prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky in cui hanno valutato positivamente lo scambio di prigionieri avvenuto ieri. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino. Le due parti hanno inoltre sottolineato l’aspetto umanitario, vitale per la normalizzazione delle relazioni tra due paesi. "Durante uno scambio di opinioni sulle prospettive di organizzazione del vertice nel formato Normandia, il presidente russo ha osservato che la necessità di proseguire i lavori preparatori globali per la prossima riunione in quel formato sia fruttuosa e potrebbe davvero facilitare l'attuazione degli accordi di alto livello a portata di mano, in primo luogo e soprattutto l'insieme di misure di Minsk", si legge nella dichiarazione. Si è completato ieri con successo lo scambio di 35 prigionieri per parte tra Russia e Ucraina arrivato grazie all’accordo raggiunto tra i due paesi. Questo importante passaggio può rilanciare i cosiddetti accordi di Minsk per porre fine al conflitto nella zona contesa del Donbass, tra l’esercito ucraino e le forze separatiste filorusse costato la vita a circa 13mila persone. (segue) (Rum)