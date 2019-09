Russia-Ucraina: telefonata tra Putin e Zelensky dopo scambio prigionieri (2)

- Zelensky ha commentato ieri il rilascio contemporaneo dei prigionieri tra Ucraina e Russia definendolo “un evento gioioso” aggiungendo che potrebbe essercene un altro in futuro. Il presidente ucraino ha accolto all’aeroporto Boryspil di Kiev i 35 cittadini ucraini rilasciati dalle autorità di Mosca nell’ambito dell’accordo per lo scambio dei prigionieri. “Penso che il ritorno sia una cosa gioiosa (…). Abbiamo tutti fatto un primo passo ed è stato molto difficile, secondo me. Sono fiducioso che in futuro continueremo a fare questi passi riportando (a casa) tutti (gli ucraini)", ha detto Zelensky ripreso dalle emittenti televisive ucraine. Il presidente ha aggiunto che il suo prossimo obiettivo saranno i colloqui in corso a Minsk per il ritiro delle truppe e della armi dalla linea di contatto nel Donbass, un processo che sarebbe suddiviso in due fasi. Zelensky ha affermato che una seconda fase dello scambio tra prigionieri potrebbe aver luogo in futuro. "Penso che durante la seconda fase, lavoreremo seriamente per ottenere il rilascio di tutti gli (ucraini in Russia), compresi i molti che si trovano in Crimea (...). E non stiamo parlando di un anno. Vogliamo fare questo il più velocemente possibile. Lo vogliamo e stiamo lavorando per questo", ha detto il capo di Stato parlando ai giornalisti all'aeroporto. (Rum)