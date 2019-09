Governo: Toti, domani in piazza con Meloni e Salvini, segnale unità istituzioni

- Il presidente della Regione Liguria e leader del neonato movimento politico Cambiamo!, Giovanni Toti, domani parteciperà alla manifestazione contro il governo. "Domani saremo in piazza a Roma con Giorgia Meloni e Salvini perché credo che sia un buon segnale di unità delle opposizioni", ha spiegato il governatore a margine del suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Ritengo che, soprattutto quando il palazzo si chiude in se stesso, come è avvenuto questa volta, con giochi di potere, assolutamente legittimi dal punto di vista costituzionale, ma piuttosto sgradevoli dal punto di vista pratico, i cittadini abbiano il diritto di far sentire la propria voce pacificamente, serenamente, con grande ordine e compostezza", ha aggiunto Toti. "Bisogna far sentire che questo governo nasce su un compromesso al ribasso in una legislatura già piena di compromessi poco utili al paese", ha concluso il presidente della Liguria.(Rem)