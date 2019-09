Carige: Toti, in assemblea serve senso responsabilità e dialogo

- All'assemblea di banca Carige convocata per il prossimo 20 settembre "occorre che ci sia senso di responsabilità e dialogo tra i commissari e tutti gli azionisti". Lo ha dichiarato il presidente di regione Liguria, Giovanni Toti, a margine dei lavori del Forum The European House-Ambrosetti che si chiude oggi a Cernobbio. A chi gli chiede se ha sentito i Malacalza, che detengono la maggioranza relativa del capitale del banca, Toti ha risposto: "No, non ho sentito i Malacalza, ho visto i commissari. Credo che la politica debba stare ben lontana dalle vicende bancarie perché se Carige è ridotta come è ridotta è anche colpa di una cattiva politica, quindi se la politica si astiene dall'intromettersi credo che sia una buona cosa per tutti. Ho sentito - ha continuato - molti degli azionisti e ho visto i commissari come credo sia giusto insieme al sindaco. Auspichiamo - ha concluso Toti - che ci sia un dialogo e che possa proseguire questo percorso di risanamento". (Rem)