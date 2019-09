Viabilità Roma: code su Gra tra Appia e Ardeatina, rallentamenti su via Prenestina

- Si registrano code sul Grande raccordo anulare, a causa di un veicolo in panne, tra via Appia e via Ardeatina in carreggiata interna. Possibili rallentamenti in via Prenestina a causa di un incidente nel tratto in prossimità di via di Torrenova. Ancora chiusa, a causa della frana di alcuni massi rocciosi verificatasi nei giorni scorsi, via Polense nel tratto fra via Cavuccio e via di Lunghezzina, in entrambe le direzioni: deviati i bus 508, C9 e 042 che transitano nella zona. Al centro storico, invece, è chiusa per lavori via dei Cerchi. (Rer)