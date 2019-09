Autonomia: Toti, pronti a referendum in Liguria, ma meglio risparmiare soldi cittadini

- Se sarà necessario, anche la Liguria potrebbe indire un referendum sull’autonomia. Lo ha detto il presidente Giovanni Toti, parlando con i giornalisti al suo arrivo a Cernobbio, dov’è questa mattina interverrà al Forum Ambrosetti. "L'autonomia l'ha approvata all'unanimità il Consiglio regionale della Liguria. Siccome il percorso era avviato e nessun gruppo politico all'interno della Regione si è opposto, noi andremo avanti così. Dopodiché, se dovesse servire, siamo pronti anche a fare un referendum, ma se si possono risparmiare i soldi dei cittadini è meglio", ha detto Toti. Ai giornalisti che gli chiedevano se con il nuovo governo ci sia più margine per la conclusione del processo di autonomia, il presidente della Liguria ha risposto: "Spero molto, ma temo ci sia poco margine, perché non è cambiato granché nella compagine di governo. Io mi auguro che questo governo sappia riprendere in mano il dossier autonomia, ma le condizioni politiche non mi pare siano modificate. Credo che di autonomia se ne sia parlato fin troppo: oggi questo paese ha bisogno di una profonda revisione del suo assetto".(Rem)