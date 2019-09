Arabia Saudita: re Salman sostituisce ministro Energia Al Falih con il figlio Abdelaziz bin Salman

- Il re saudita Salman ha sostituito il ministro dell'Energia, Khalid al Falih, con principe Abdelaziz bin Salman, attraverso un decreto reale. Lo riferisce il quotidiano “Arab News”. Abdelaziz bin Salman è figlio del sovrano saudita e fratellastro del principe ereditario Mohammed bin Salman e finora a ricoperto la carica di ministro di Stato degli Affari energetici. Questa è la prima volta che un principe della famiglia reale Al Saud guida lo strategico ministro dell’Energia. Segnali di un progressivo allontanamento dall’incarico di Al Falih erano emersi la scorsa settimana con la sua destituzione dalla presidenza del colosso petrolifero Aranco a favore del governatore del Fondo di investimento pubblico saudita (Pif), Yasser al Rumayyan. La decisione di sostituire Al Falih alla guida del ministero dell’Energia giunge mentre il prezzo del petrolio sta assistendo ad un nuovo calo, con i future del benchmark Brent scambiati a meno di 60 dollari al barile, cifra molto al di sotto del livello di 80-85 dollari al barile necessario per riportare in positivo il bilancio saudita e in particolare per rendere maggiormente remunerativa la futura quotazione del 5 per cento di Aramco, prevista tra il 2020 e il 2021. (segue) (Res)